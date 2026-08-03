Butta i rifiuti pericolosi vicino al campo di calcetto al Rione Traiano

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Sversamento illecito di rifiuti è il reato di cui deve rispondere una 55enne incensurata del Rione Traiano. La segnalazione alla centrale operativa da un cittadino che ha assistito a tutta la scena. Una donna ha raggiunto via Saverio Simonetti e, a pochi passi da un campetto di calcio, ha abbandonato materiale di risulta, tubazioni, ferri vecchi, una tanica di benzina, bidoni di vernice e scarti edili. I carabinieri della stazione di Rione Traiano, in coordinamento con la control room istituita presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, hanno identificato la 55enne e sequestrato l’area interessata dallo smaltimento illecito.