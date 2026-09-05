Beccato con lo scooter non assicurato a Soccavo, si infuria e lo lancia contro i vigili

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Lascia lo scooter parcheggiato in divieto sul marciapiedi. Il mezzo già sequestrato perché senza assicurazione. La Polizia Locale durante un controllo gli fa il verbale e gli comunica la confisca, lui arriva, si infuria e gli lancia lo scooter addosso, ferendo uno degli agenti. Ricoverato poi in ospedale dove ha ricevuto 9 giorni di prognosi.

A riportarlo, Fanpage.

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Beccato sullo scooter non assicurato a Soccavo, centauro si infuria e lo lancia contro i vigili

L’aggressione è avvenuta giovedì 3 settembre, attorno alle 18, in via Garzilli, nella zona di Soccavo a Napoli. Nei guai un 27enne napoletano. L’uomo è stato denunciato a piede libero per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Per il poliziotto municipale ferito anche la beffa.

L’assurda storia è avvenuta durante un controllo preventivo di polizia stradale eseguito da due agenti dell’Unità Operativa Soccavo. I caschi bianchi erano di pattuglia in via Garzilli, quando, ad un certo punto, hanno notato un motociclo in sosta su un marciapiedi. Si sono avvicinati per controllare. Mentre erano intenti a verbalizzare l’infrazione, è sopraggiunto il proprietario del veicolo. I poliziotti locali lo informano della sottoposizione a confisca del mezzo, in quanto già oggetto di sequestro per mancanza di assicurazione, con consegna in custodia al custode acquirente.

La notizia, però, non viene accolta di buon grado dal 27enne che si infuria e improvvisamente scaraventa il mezzo a due ruote contro gli agenti, centrandone uno. Il poliziotto municipale resta ferito, riportando lesioni guaribili in 9 giorni. Il 27enne, intanto, viene sottoposto a fermo, identificato e alla fine denunciato a piede libero, come detto, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.