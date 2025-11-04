PUBBLICITÀ
Beccato furbetto del Telepass, aveva aggirato il pedaggio in autostrada per 45 volte

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Si accodava di volta in volta al veicolo che lo precedeva, evitando così di pagare il pedaggio in autostrada e superando il Telepass, senza pagare quanto dovuto. Ci era riuscito per 45 volte, fino a quando non è stato identificato e mandato sotto processo per insolvenza fraudolenta.

Beccato furbetto del Telepass in autostrada, aveva aggirato il pedaggio per 45 volte

I fatti sono stati commessi a Nola e in altre località, da novembre 2021 a marzo 2022. Il danno quantificato fu di oltre 4000 euro. A denunciare l’uomo, un 50enne napoletano, fu la società Autostrade, che registrò al dettaglio i 45 transiti autostradali compiuti, senza il pagamento del corrispettivo. L’identificazione dell’automobilista fu completa con l’acquisizione della targa del veicolo, di cui l’uomo era il titolare e utilizzatore.

L’imputato è stato giudicato colpevole e condannato a 3 mesi di reclusione dal Tribunale di Nola. «Alla luce di quanto emerso dalla istruttoria – si legge nella sentenza – appare evidente la responsabilità dell’ imputato per il reato di insolvenza fraudolenta a lui ascritto in rubrica, soggetto da ritenersi esclusivo utilizzatore dell’autovettura nel menzionato arco temporale, in quanto soggetto nel possesso del quale l’auto veniva trovata in epoca coeva ai transiti irregolari».

Durante il dibattimento, l’uomo non ha fornito alcuna versione o elemento a suo discarico. Al termine del giudizio di primo grado è giunta la condanna, insieme al pagamento delle spese processuali.

