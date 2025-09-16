PUBBLICITÀ
Bici elettriche ‘truccate’ a Napoli, sequestrate dopo il test della velocità

Redazione Internapoli
Foto del sequestro
Gli agenti del Gruppo di Intervento Territoriale della Polizia Locale hanno effettuato un’attività mirata al controllo dei veicoli elettrici con il supporto del personale della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il servizio è stato svolto in piazza Leone, in via Casanova e a corso Garibaldi a Napoli. Dieci biciclette elettriche sono state sottoposte ad accertamenti tecnici tramite banco prova velocità. Ben nove sono risultate irregolari e, pertanto, sequestrate.

Complessivamente, sono state accertate 31 violazioni del Codice della Strada. Le più ricorrenti: mancanza di copertura assicurativa, circolazione con ciclomotore sprovvisto di immatricolazione e circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa.

Nel corso dell’operazione sono stati emessi altri due verbali per guida senza casco, uno per guida senza patente e uno per uso del telefonino, con consequenziale ritiro della patente di guida.

