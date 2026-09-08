Bimbo di 5 anni morso da una vipera, corsa al Santobono

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Un bambino di cinque anni è ricoverato all’ospedale Santobono dopo essere stato morso da una vipera. L’episodio si è verificato sabato 5 settembre quando il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte dove il serpente improvvisamente lo ha attaccato.

Immediata è scattata la chiamata al 118 e sul posto sono giunti i soccorritori. Valutata la situazione il personale sanitario ha subito provveduto al trasporto del bambino al pronto soccorso dell’ospedale di Oliveto Citra. Da qui poi il piccolo è stato trasferito all’ospedale di Napoli: le sue condizioni sarebbero serie ma stabili.

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