Bjorn Borg ha un tumore alla prostata: "Combatto la mia battaglia"
Enza Gallo
Di Enza Gallo
Bjorn Borg ha un tumore, come riportano i media scandinavi la rivelazione è arrivata dall’autobiografia ‘Heartbeat‘, che racconta la vita dell’ex leggendario tennista svedese. Borg starebbe combattendo con un cancro localizzato nella zona della prostata.

Le conferme ufficiali 

In attesa delle conferme ufficiali, le voci non raccontano se il tumore sia guarito o meno, negli scorsi giorni Borg e i familiari non hanno voluto commentare la notizia, che sarà svelata ufficialmente il prossimo 18 settembre, giorno dell’uscita ufficiale del suo libro. 

Inevitabilmente le indiscrezioni hanno alimentato la preoccupazioni dei fan e di tutto il mondo del tennis. L’ex tennista ha alle spalle una grande carriera, ha infatti collezionato undici titoli del Grande Slam, tra cui sei Roland Garros e cinque Wimbledon consecutivi.

La sua rivalità con l’americano John McEnroe è diventata iconica e ha contribuito ad alimentarne la leggenda, ispirando anche il film: ‘Borg McEnroe’.

