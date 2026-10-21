Blocco tir, la polizia identifica manifestanti nel Casertano: Verso rimozione alcuni presidi

È in corso nel Casertano un’operazione della Polizia di Stato nei punti in cui sono presenti i presidi degli autotrasportatori, con l’obiettivo di identificare i manifestanti e procedere alla graduale liberazione delle aree. Al momento sarebbero stati rimossi i blocchi situati nei pressi delle autostrade, mentre restano attivi quelli nelle aree industriali e nelle zone interportuali.

La situazione è complicata anche dalle condizioni di diversi mezzi pesanti, che avrebbero le ruote bucate e non potrebbero quindi ripartire. Alcuni autotrasportatori si troverebbero così costretti a rimanere nei presidi, pur volendo riprendere la marcia.