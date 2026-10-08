Bomba d’acqua a Giugliano, pulmino resta in panne: studenti giù dal finestrino per salvarsi

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Un violento temporale ha colpito Napoli intorno alle 11.30 di oggi, con piogge intense e condizioni che hanno rapidamente creato disagi alla circolazione e allagamenti nei punti più vulnerabili della città.

Bomba d’acqua a Napoli e provincia, strade allagate e disagi in tutta l’area Nord

Una vera e propria bomba d’acqua – in molte zone di breve intensità – con rovesci intensi, fulmini e forti raffiche di vento. Il maltempo arriva nel quadro della perturbazione che sta attraversando le regioni tirreniche.

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Il Dipartimento della Protezione civile aveva segnalato la possibilità di rovesci e temporali localmente forti, accompagnati da raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica.

La situazione si sta rivelando particolarmente critica lungo la Circumvallazione Esterna a Giugliano, a Mugnano e Melito, con numerose strade allagate e residenti bloccati in casa. Strade come fiumi e fognature saltate sono state segnalate dai cittadini di Marano, Mugnano, Qualiano, Villaricca e Giugliano: sempre a Villaricca, lungo via Napoli e non lontano dal liceo Cartesio e dalla scuola media Ada Negri, un albero è crollato a causa delle forti raffiche di vento, il tutto mentre gli alunni si apprestavano a lasciare i plessi scolastici per tornare a casa. Liceo Cartesio che risulta anche allagato dopo la forte pioggia.

Ma non finiscono qui i disagi. Come anticipato, la bomba d’acqua si è riversata su Napoli e provincia proprio a ridosso dell’uscita di bambini e ragazzi da scuola: via Ripuaria verso Varcaturo risulta infatti allagata, con auto a mezz’acqua e, di fatto, impraticabile. “Non possiamo andare a prendere i ragazzi a scuola”, è la protesta di diverse mamme rimaste bloccate lungo l’asse viario che collega Qualiano verso la fascia costiera di Giugliano.

In via Bartolo Longo a Giugliano, non distante da via Santa Caterina da Siena, la strada è stata resa impraticabile dal maltempo tanto da bloccare l’uscita da scuola dei bambini, con i pulmini e le auto che non riuscivano a muoversi a causa dell’acqua alta. Gli studenti che erano rimasti intrappolati nel pulmino sono stati costretti a lanciarsi dai finestrini per mettersi in salvo.

Disagi sulla Circumvallazione

Tra le criticità segnalate, all’altezza di via San Francesco a Patria, tra l’Asse Mediano e la Circumvallazione, una rete presente lungo la strada sarebbe stata trascinata dall’acqua e rimasta incastrata, causando la chiusura della strada. La situazione si inserisce in un quadro di forte maltempo che ha interessato l’intera provincia, con numerosi allagamenti e difficoltà alla viabilità.