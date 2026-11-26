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Ieri sera una bomba d’acqua si ė abbatuta su tutta la provincia di Napoli ma gravi danni si sono registrati sopratutto a Marano. Un nostro lettore ci ha segnalato una situazione grave: “Salve, questo sono le foto che ritraggono le condizioni del palazzetto dello sport di Marano. Oltre ad essere competente allagato ad ogni pioggia, ci sono plafoniere con fili scoperti, l’antincendio tra lance ed estintori scaduti non esiste. Una struttura vissuta ogni giorni da migliaia di bambini e ragazzi non può essere tenuta in queste condizioni. Manutenzione ordinaria e straordinaria assente da anni. Le preghiamo di diffondere tutto ciò per denunciare le condizioni in cui siamo costretti a praticare sport. Non parliamo dei piatti doccia bucati dalla ruggine. Penso che la struttura in queste condizioni non sia nemmeno più a norma”. Ieri in città si sono registrati numerosi allagamenti nella zona di corso Mediterraneo che è stato invaso da un fiume di acqua.

Prorogata l’allerta meteo

La Protezione Civile della regione Campania, in considerazione della perturbazione che sta interessando la Campania e che ha fatto registrare nelle ultime ore copiose precipitazioni, ha prorogato l’allerta meteo in atto sull’intero territorio regionale, fino alle 14 di domani, venerdì 27 novembre. Scende però il livello di criticità che da Arancione passa al Giallo su tutta la Campania.

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La proroga è connessa al rischio idrogeologico e idraulico “residuo”, legato quindi alla saturazione dei suoli e al superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Nell’avviso si evidenzia che frane, caduta massi, allagamenti e altri fenomeni potrebbero verificarsi anche in assenza di nuove precipitazioni.

I temporali saranno in attenuazione e prevalentemente a scala locale. Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure di prevenzione previste.

Nessuna proroga, invece, per l’allerta vento.