Oggi è l’ultimo giorno per richiedere i 500 euro del Bonus Cultura, non serve l’Isee. Dalle ore 12 di giovedì 1° Aprile 2021 è possibile registrarsi sul sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus Cultura di 500 euro. Coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020 potranno spendere il contributo in libri, musica registrata, biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo come produzioni di musica, danza, circhi e spettacoli viaggianti, musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali, corsi di musica, di teatro e di lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale.

BONUS CULTURA, LE SCADENZE PER FEBBRAIO 2022

Per registrarsi sul sito sarà necessario essere in possesso dello SPID. Oggi, 31 agosto 2021, è l’ultimo giorno utile. Sarà possibile spendere il bonus entro il 28 febbraio 2022. Per i nuovi esercenti che non avevano già partecipato alle precedenti edizioni, parimenti potranno registrarsi dal 1° aprile sul medesimo sito. Il contributo potrà essere richiesto dai nati nel 2002.

Se hai compiuto 18 anni nel 2020, hai tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarti sul sito www.18app.italia.it che sarà anche il tuo unico strumento digitale per gestire i tuoi buoni spesa, che potrai utilizzare fino al 28 febbraio 2022. I termini per richiedere il Bonus Cultura e la scadenza entro la quale spendere il contributo sono definiti con il decreto interministeriale n. 192/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 marzo 2021, e sono inderogabili.

Se sei nato nel 2002, puoi registrarti entro il 31 agosto 2021, seguendo i seguenti passaggi. Entra nella homepage www.18app.italia.it, utilizzando le tue credenziali SPID, e autorizza l’accesso a 18app. Conferma i tuoi dati visualizzati e accetta le condizioni d’uso. Ti verrà inviata una email di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura. Una volta completata la registrazione, potrai visualizzare il tuo portafoglio e spendere il Bonus Cultura 18app. Come da procedura sopra descritta il solo ottenimento/possesso delle credenziali SPID non equivale, quindi, ad avvenuta registrazione all’iniziativa 18app.