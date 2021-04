E’ in arrivo l’estate 2021 e come lo scorso anno anche il bonus vacanze. Si tratta di un ‘buono’ tra i 150 ed i 500 euro a seconda del numero di membri del nucleo familiare del richiedente. Per le famiglie composte da 3 o più persone spetta il budget di 500 euro. I nuclei familiari composti da 2 persone spetta la somma di 300 euro; mentre per una singola persona il buono è di 150 euro. E’ quanto deciso dal Ministero del Turismo con un emendamento che estende a Giugno 2022 la possibilità di accedere al sussidio. Beneficio valido solo per vacanze in Italia.

Le parole di Massimo Garaviglia sul Bonus Vacanze

Ieri, davanti la commissione Attività produttive di Montecitorio il ministro del turismo nel governo Draghi, Massimo Garaviglia sul bonus vacanze dichiara: ”Abbiamo intenzione di sostenere l’emendamento che prevede l’estensione della validità del buono da 18 a 24 mesi e la possibilità di cederlo alle agenzie di viaggio”. L’80% sarà uno sconto sull’importo dovuto, mentre il restante 20% sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Bonus che potrà essere speso anche a ‘rate‘ presso le agenzie di viaggio.

Come richiederlo

Per richiedere il bonus vacanze 2021, la modalità è sempre come quella dello scorso anno. Innanzitutto bisogna non superare i 40mila euro sull’Isee. Il bonus va richiesto solo in forma digitale tramite l’app IO. Quindi bisogna che almeno un componente della famiglia sia in possesso di uno Spid e di una carta di identità elettronica. L’importo viene accreditato ed associato ad un codice QR da presentare nella struttura presso la quale si è scelto di soggiornare. Molte strutture alberghiere si stanno attrezzando per poter usufruire di questo bonus vacanze. L’albergatore lo applicherà immediatamente e riceverà il rimborso sotto forma di credito d’imposta, andando a diminuire, ad esempio, le imposte dovute.

