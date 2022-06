Briatore invitato al Pizza Village a Napoli, Sorbillo regala margherite: “E’ un piatto del popolo”

Dopo il primo weekend della manifestazione Pizza Village Napoli, in corso sul lungomare partenopeo sino a domenica 26, i risultati premiano il lavoro degli organizzatori di Oramata Grandi Eventi. Sono da record le presenze registrate nelle prime giornate dell’evento. Che superano, a confronto con le edizioni precedenti, i numeri delle pizze sfornate e la partecipazione di stranieri.

I commenti sul Pizza Village Napoli

“Possiamo essere soddisfatti – conferma Alessandro Marinacci, ceo di Oramata Grandi Eventi che produce ed organizza la manifestazione del Pizza Village -. A parte la giornata inaugurale, che è stata compromessa da una forte pioggia nelle prime ore, poi il trend è stato costantemente in crescita. I numeri sono superiori a quelli registrati nel 2018 e 2019, le nostre due ultime edizioni, quando si è superato il milione di presenze. Ma quello che ci conforta maggiormente è la presenza di stranieri. Il processo di Internazionalizzazione del nostro format sta raccogliendo i suoi frutti. Tanto da essere inseriti nei pacchetti che i tour operator offrono agli stranieri che arrivano nella nostra regione”.

La risposta alle polemiche sollevate da Briatore

Dunque neanche la polemica innescata in questi giorni dal noto imprenditore Flavio Briatore, sulla dubbia qualità dei prodotti e costi della pizza partenopea, ha scalfito la pizza Margherita napoletana, sempre più icona della gastronomia campana ed italiana all’estero. “Non credo che Briatore abbia capito cosa rappresenta la pizza per il popolo napoletano. Non è solo una pietanza ma anche una leva di marketing territoriale e simbolo di qualità della cucina partenopea, oltre che un patrimonio sociale e culturale – ha affermato l’organizzatore della kermesse Claudio Sebillo, ai microfoni della prima radio italiana RTL 102.5 -, per questo motivo ho invitato pubblicamente Flavio Briatore a venire a vivere l’atmosfera sociale e assaggiarla al Pizza Village”.

Il video di Borrelli e Sorbillo in risposta a Briatore

Sul tema sono intervenuti anche Francesco Emilio Borrelli e Gino Sorbillo. I due, in un video pubblicato sui social, hanno voluto dimostrare al noto imprenditore che la pizza dei pizzaioli napoletani è un prodotto di altissima qualità. Basandosi, anche, sul racconto delle sue origini, quelle di un piatto pensato per la popolazione più povera: che fosse completo e costasse poco.

