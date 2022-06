Briatore: “La pizza non è napoletana, preferisco quella romana o di Salerno”

“Chi la fa pagare poco chissà cosa ci mette“. “Come fanno a vendere la pizza a 4-5 euro?”. Nei giorni scorsi Flavio Briatore, in un video sui social, rispose alle critiche di chi ritiene esagerati i costi della pizza nella sua catena Crazy Pizza, spiegando che si giustificano con i costi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e il costo dei dipendenti. Ma a Napoli non ci stanno e dicono che una margherita di qualità può essere venduta a prezzi contenuti (leggi qui).

Dopo l’invito di partecipare al Pizza Village a Napoli, Flavio Briatore nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara, su Radio 24, ha alimentato ulteriormente la polemica sulla pizza che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni. L’imprenditore, dopo averne messo in dubbio le origini napoletane, ha ammesso di preferire quella romana.

Le parole di Flavio Briatore a La Zanzara

“Ma io non lo so perché ce l’hanno con me – spiega Briatore -. Io dico la verità, sfido chiunque a fare profitto se fai tutto normale con 4/5 euro. E’ impossibile. Quando vendi un prodotto vendi la qualità poi ognuno sceglie dove andare. Loro non prendono i prodotti che prendiamo noi, te lo garantisco”.

“Gli stiamo dando una pubblicità per aumentare il prezzo delle pizze, non l’hanno capito. Sicuro vogliono farsi pubblicità e ne approfittano di questo” continua.

Il paragone tra la pizza napoletana e romana: “A me la pizza napoletana non piace perché ha troppo contorno e molto lievito. A me piace la pizza romana, quella sottile. Ad esempio a Salerno fanno una pizza diversa, più sottile che a Napoli poi ognuno ha il suo gusto. Io preferisco mangiare la pizza romana”.

“Non è vero che la pizza è napoletana, la mangi in tutto il mondo” spiega. Spinto poi da Cruciani che gli ha sottolineato come fosse in realta un piatto partenopeo, dice: “Allora mettiamo che altri l’hanno migliorata con gusti diversi e non c’è nessun problema”.

Briatore ammette poi di voler aprire una pizzeria proprio a Napoli: “Cerco di trovare una location, appena la trovo aprirò un Crazy Pizza a Napoli, città che amo”.

“Il cretino è lui – spiega Flavio Briatore furto in riferimento al furto del Rolex all’attore francese Daniel Auteuil – i ladri fanno il loro mestiere. io vado in giro con uno swatch”.