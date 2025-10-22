Buona notizia per l’istituto Alberghiero Minzoni a Qualiano, ok per la nuova palestra

È stato firmato questa mattina, nella sede della Città Metropolitana di Napoli, il contratto per la realizzazione della palestra nella sede di Qualiano dell’Istituto Alberghiero Minzoni.
Un‘importante opera che evidenzia la volontà di investire sul futuro delle nuove generazioni con un finanziamento complessivo di € 2.553.588,44, che renderà l’Alberghiero di Qualiano una delle più grandi opere pubbliche realizzate nell’area.nord di Napoli.
Ecco le dichiarazioni del consigliere metropolitano Domenico Marrazzo