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«Tangenziale di Napoli e Amplia Infrastructures, società di costruzioni del Gruppo Autostrade per l’Italia, sono intervenute a Pozzuoli per la messa in sicurezza di via Fasano, in seguito all’emergenza causata dal sisma di magnitudo 4.7 che ha colpito l’area dei Campi Flegrei lo scorso 31 luglio.

Messa in sicurezza via Fasano a Pozzuoli dopo il sisma, ripristinato l’accesso al porto

L’intervento è scattato subito dopo la richiesta da parte della Protezione Civile Nazionale, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dal Comune di Pozzuoli e si è concluso in tempi celeri con l’installazione di 10 barriere New Jersey ET100 e della segnaletica per circa 60 metri, garantendo la stabilità e la sicurezza del tratto stradale», si legge nella nota.

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«Grazie al lavoro ininterrotto delle squadre di Amplia Infrastructures, l’intervento è stato completato prima dell’alba, consentendo di ripristinare i requisiti di sicurezza necessari alla circolazione. Un risultato che ha permesso già da domenica mattina la riapertura della viabilità su via Fasano e il conseguente ripristino dell’accesso al Porto di Pozzuoli, nodo strategico per i collegamenti con le isole del golfo. Le squadre e i mezzi di Tangenziale di Napoli e di tutto il Gruppo Aspi restano a disposizione delle Istituzioni per supportare i cittadini e il territorio nelle attività di messa in sicurezza generate dall’emergenza del sisma», concludono.