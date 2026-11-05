Accusato di vendere droga ad un altro detenuto, il tiktoker Sabino ‘o malese a processo

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Droga e minacce nel carcere di Ariano Irpino: quattro detenuti verso il processo. Tra loro c’è anche il noto tiktoker Sabino Edificante detto ‘o malese. Cocaina e hashish sarebbero stati ceduti all’interno della casa circondariale. Contestate anche presunte richieste di denaro accompagnate da minacce ai detenuti e ai loro familiari.

La Procura della Repubblica di Benevento ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone nell’ambito di un procedimento relativo a presunti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione all’interno della casa circondariale di Ariano Irpino. Al centro dell’inchiesta ci sono Sabino Edificante, Luigi Alfarano, Ciro De Rosa e Ciro Albanese, tutti detenuti per altri motivi presso istituti penitenziari. Le contestazioni, riportate nella richiesta firmata dal sostituto procuratore Maria Colucci, riguardano fatti che sarebbero avvenuti tra giugno e luglio 2023.

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Secondo l’ipotesi accusatoria, Edificante avrebbe ceduto cocaina a un altro detenuto per un valore di circa 2.000 euro, tentando successivamente di ottenere il pagamento attraverso minacce rivolte anche al padre dell’uomo. La presunta richiesta di denaro non sarebbe andata a buon fine perché il detenuto avrebbe segnalato la vicenda alla Polizia Penitenziaria.

Un episodio analogo riguarderebbe De Rosa, accusato di aver ceduto cocaina per circa 3.500 euro a un altro detenuto. In questo caso, Alfarano avrebbe esercitato, secondo l’accusa, pressioni e minacce nei confronti del destinatario della sostanza e della madre, affinché venisse saldato il debito. Ulteriori contestazioni riguardano Alfarano e Albanese, ai quali viene attribuita, in concorso, la cessione di hashish per un valore complessivo di circa 200 euro e il successivo tentativo di ottenere il pagamento della somma residua di 100 euro attraverso minacce.

La richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata il 30 settembre scorso. Ora spetterà al giudice per l’udienza preliminare decidere sull’eventuale apertura del processo.Gli addebiti sono allo stato ipotesi accusatorie e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Chi è Sabino Edificante

Sabino Edificante, conosciuto sui social come “Sabino ‘o Malese”, è un 42enne originario di Afragola, diventato noto soprattutto su TikTok grazie a video provocatori nei quali mostrava denaro, guadagni e presunte abilità commerciali. La sua popolarità era legata anche ai filmati in cui documentava raggiri ai danni di persone anziane attraverso la vendita di cassette di frutta a prezzi esorbitanti. Nel marzo 2022 era stato arrestato per scontare una condanna a 5 anni e 4 mesi. Il suo nome è successivamente comparso in un’inchiesta sul clan Cipolletta. Nel febbraio 2026 è arrivata una nuova condanna a 3 anni e 8 mesi per il suo coinvolgimento nella vicenda relativa al reperimento di armi per il gruppo criminale