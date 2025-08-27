Calciomercato Napoli, chi parte e chi arriva: la situazione

PUBBLICITÀ

Il telefono di Giovanni Manna è più bollente che mai. Il direttore sportivo è in queste ore impegnato a limare gli ultimi dettagli per gli arrivi a Napoli di Rasmus Hojlund e Eljif Elmas, ma per accontentare in toto Antonio Conte non dovrà fermarsi un minuto fino al gong del calciomercato.

Il tecnico vuole anche un centrocampista in grado di dare il cambio a Frank Anguissa e garantire una valida alternativa quando il camerunense sarà impegnato in Coppa d’Africa: in pole resta Marco Brescianini dell’Atalanta, ma non è escluso che il ds possa tirare fuori un colpo dal cilindro dalla Premier, come già accaduto lo scorso anno.

Infine, in entrata c’è sempre la questione legata a Juanlu Sanchez: il Napoli non ha ancora perso le speranze di mettere le mani sul terzino del Siviglia, certo che gli andalusi possano ammorbidirsi ed accontentare il 22enne, che muore dalla voglia di trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Sul fronte uscite, certa la partenza di Walid Cheddira (dovrebbe andare all’Udinese, ma occhio a un rilancio del Cagliari in extremis). In caso di arrivo di Juanlu, saluteranno anche Pasquale Mazzocchi e Alessandro Zanoli, per i quali non mancano le richieste in Serie A. In caso contrario, ne partirà soltanto uno. Difficile che possa andar via Leonardo Spinazzola, nonostante l’abbondanza sulla corsia sinistra, mentre Giuseppe Ambrosino potrebbe rimanere in rosa come terza punta fino a gennaio, in attesa del recupero di Romelu Lukaku.