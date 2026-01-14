Calciomercato Napoli, Manna pensa ad uno scambio di attaccanti

PUBBLICITÀ

Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei nodi principali del mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la trattativa con il Benfica non ha ancora trovato sbocchi concreti, mentre la Roma ha già chiuso per Robinio Vaz dall’Olympique Marsiglia e continua a spingere per Donyell Malen dell’Aston Villa.

Lucca, dal canto suo, preferirebbe restare in Serie A. In questo scenario torna d’attualità l’ipotesi di uno scambio di prestiti con Evan Ferguson della Roma, soluzione che potrebbe sbloccare una situazione ancora in fase di stallo.

PUBBLICITÀ