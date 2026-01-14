Calciomercato Napoli ‘ringrazia’ Raspadori e torna su Lookman

PUBBLICITÀ

Con l’arrivo di Giacomo Raspadori all’Atalanta si aprono nuovi scenari, dove Ademola Lookman potrebbe ora partire. E il Napoli ci pensa seriamente, secondo quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola.

Calciomercato Napoli: occhi su Lookman per gennaio

Alla ricerca di un esterno offensivo, la SSC Napoli ha sempre guardato al nigeriano con grande interesse e non disdegnerebbe affatto un’operazione di questo tipo. Lookman rappresenterebbe un profilo ideale per qualità, velocità e capacità di incidere negli ultimi metri.

PUBBLICITÀ

Il nodo del mercato a saldo zero

C’è però un ostacolo importante che frena ogni ambizione: il mercato a saldo zero.

Questa limitazione rende di fatto impossibile qualsiasi operazione a titolo definitivo nella sessione invernale. Diverso, invece, il discorso per altre società.

Galatasaray in vantaggio, Napoli in attesa

Il Galatasaray può muoversi con maggiore libertà ed è apparso particolarmente interessato all’opportunità. Il club turco sarebbe pronto a presentare un’offerta importante al presidente Antonio Percassi. Resta da convincere il giocatore, ma se l’operazione dovesse andare in porto, salterebbe definitivamente la pista turca per Noa Lang, cambiando gli equilibri del mercato.