Calciomercato, non solo Raspadori: sfida Napoli-Roma anche per un talento della Premier

Il Napoli non ha mai davvero chiuso la porta al ritorno di Giacomo Raspadori. La pista che porta all’attaccante resta viva e concreta, soprattutto dopo la decisione del giocatore di mettere in stand-by la Roma, che da tempo aveva già trovato un accordo con l’Atletico Madrid. Il feeling tra Jack e il club azzurro, in fondo, non si è mai spento.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione resta fluida e tutta da monitorare. Raspadori è stato convocato dall’Atletico per la sfida di Copa del Rey contro il Deportivo La Coruña e, nonostante sia indietro nelle gerarchie di Simeone, continua a sperare di trovare spazio per convincere il tecnico. Per ora, dunque, non parte, ma il suo futuro resta in bilico.

Il Napoli, però, osserva con attenzione. In caso di apertura alla cessione nel corso del mercato di gennaio, gli azzurri si farebbero trovare pronti. Il rapporto tra il giocatore e l’ambiente napoletano non si è mai incrinato e questo rappresenta un fattore importante in vista di un possibile ritorno.

Non solo Raspadori. Dalle pagine del quotidiano emerge anche un altro nome seguito dal club partenopeo: Donyell Malen. L’attaccante olandese dell’Aston Villa è finito nel mirino della dirigenza azzurra, anche se su di lui lavora con decisione pure la Roma. Una doppia pista che testimonia la volontà del Napoli di restare vigile sul mercato offensivo e di farsi trovare pronto in caso di occasioni favorevoli.

Il mercato è ancora lungo e gli incastri restano complessi, ma una cosa è certa: per Raspadori il Napoli non è mai stato davvero un capitolo chiuso.