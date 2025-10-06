Calendario Napoli: date e orari dei match contro Juve, Inter e Roma

PUBBLICITÀ

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario degli anticipi e dei posticipi del campionato dalla 13esima alla 22esima giornata. Gli azzurri inaugureranno questo segmento di stagione il 30 novembre all’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, mentre lo chiuderanno il 25 gennaio con la sfida in trasferta contro la Juventus. Nel mezzo spiccano diversi incontri di cartello: il big match d’andata con i bianconeri in programma il 7 dicembre alle 20:45, la trasferta contro la Lazio il 4 gennaio e la sfida Inter-Napoli dell’11 gennaio.

Il calendario delle partite del Napoli

Roma-Napoli 30 novembre ore 20.45

Napoli-Cagliari 3 dicembre ore 18.00 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus 7 dicembre ore 20.45

Udinese-Napoli 14 dicembre ore 15.00

Cremonese-Napoli 28 dicembre ore 15.00

Lazio-Napoli 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo 17 gennaio ore 18.00

Juventus-Napoli 25 gennaio ore 18.00