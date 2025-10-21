PUBBLICITÀ
HomeCronacaCamorra di Marano, condanne in Appello per i Polverino: fedelissimi a Peppe...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Camorra di Marano, condanne in Appello per i Polverino: fedelissimi a Peppe ‘o barone

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Camorra di Marano, condanne in Appello per i Polverino fedelissimi a Peppe 'o barone
Camorra di Marano, condanne in Appello per i Polverino fedelissimi a Peppe 'o barone
PUBBLICITÀ

Arriva la sentenza d’Appello – Sezione V Penale – a carico di 10 esponenti del clan Polverino-Nuvoletta, per i quali è stata esclusa l’aggravante camorristica. E’ stata ridotta la pena a 8 anni di reclusione ciascuno per Candela Cristofaro (difeso dall’avvocato Luca Gili), Cerullo Luigi, De Luca Alessandro, Giarra Diego. Langella Nicola (difeso dall’avvocato Luca Gili), Moraca Felice, Raimondo Nicola, Ruggiero Salvatore, Visconti Luigi; per Vincenzo Polverino la pena inflitta è di 10 anni di reclusione mentre per Raffaele Di Maro, ritenuta continuazione con i fatti giudicati con sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli il 11.3.2012 è stato condannato alla pena finale di 9 anni 9 e 8 mesi di reclusione.

Sono accusati a vario titolo accusati di associazione di stampo mafioso, droga e armi.

PUBBLICITÀ

Il provvedimento restrittivo riguardava il periodo compreso tra l’estate del 2014 e il 2017 quando i personaggi della mala maranesi fedeli a Giuseppe Polverino ‘Pepp ‘o baron’ entrarono ben presto in rotta di collisione con il gruppo emergente degli Orlando.

Addirittura per addivenire ad un accordo tra le due parti e ricomporre le fratture i carabinieri del Nucleo Investigativo registrarono un summit tra appartenenti alle due fazioni. Tra gli indagati di maggiore spessore nell’ambito di quell’inchiesta proprio Vincenzo Polverino, reggente dell’organizzazione,  cognato del boss Giuseppe nonché esponente apicale della frangia rimasta fedele al boss che sul traffico di droga ha costruito il suo impero.

 

 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati