“Camorra e ndrangheta vogliono il Napoli”, la confidenza choc di Saviano a De Laurentiis

Nel corso dell’evento Football Business Forum organizzato oggi in SDA Bocconi, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha aspramente criticato la politica italiana, il Comune di Napoli circa la questione relativa allo stadio Maradona e ha rivelato che Camorra e Ndrangheta vogliono appropriarsi del club.

Queste le parole di ADL: “La politica non sa nulla di calcio e ignora i lidi verso dove il calcio sta andando. Ho parlato con Saviano e mi ha detto: Ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club. Prima di fare dei club uno dice, dove andiamo?”. Un patrimonio, quello del Calcio Napoli, che l’imprenditore cinematografico vuole preservare chiedendo il supporto delle istituzioni.

De Laurentiis ha poi sollevato dubbi sul futuro dei campionati nazionali, lanciando un avvertimento a Ceferin e Infantino: “Dobbiamo stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali. Cosa facciamo a fare i nuovi stadi se poi le altre squadre non ci sono? Allora facciamo solo un campionato europeo e cambiamo le regole del gioco”.

Queste le sue parole: “Anche il PSG gioca in uno stadio non di sua proprietà. Ma pagando la stessa cifra che il Napoli paga al comune di Napoli loro hanno uno stadio che fattura 100 milioni l’anno. Noi paghiamo per avere lo stadio un giorno prima dell’evento, il giorno dell’evento, pulirlo il giorno dopo e riconsegnarlo. Nel ’90 al San Paolo/Maradona hanno fatto un disastro totale, hanno solo rubato soldi. E io non c’ero. Ora, io dovrei rinnovare il mio stadio mentre gioco avendo un impatto economico importante. Gli altri incassano magari 14 milioni in una serata di Champions, io in quel cesso di stadio al massimo 3 milioni. E poi mi si chiede magari di comprare giocatori per essere al passo delle altre”.