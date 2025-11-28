Camorra in Umbria, interdittive per un consorzio e una società

PUBBLICITÀ

Continua l’attività di contrasto alla criminalità organizzata nel contesto territoriale della provincia di Terni. Mercoledì il Prefetto Orlando ha adottato due informative interdittive antimafia nei confronti di un Consorzio, volto all’erogazione di servizi integrati a favore di Comuni, enti e imprese, e di una società cooperativa collegata ad esso, operante nel settore del trasporto di merce su strada conto terzi.

L’indagine, avviata a seguito di una richiesta di iscrizione nella white list di questa Prefettura da parte della società oggetto di uno dei provvedimenti interdittivi, ha consentito di riscontrare la presenza sul territorio di infiltrazioni della camorra

L’attività coordinata dal Prefetto, sulla base dell’istruttoria svolta dal “Gruppo interforze antimafia” operativo presso la Prefettura di Terni, rientra tra quelle preordinate alla prevenzione svolta dalla Prefettura, con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Dia, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Il Consorzio e la società oggetto di interdittiva si sono avvalse di una sede legale fittizia nel Comune di Terni, ulteriore elemento sintomatico di tentativi di infiltrazione.

“Prosegue incessante l’attività amministrativa di contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale in provincia di Terni – ha affermato il prefetto – frutto di un lavoro sinergico delle forze dell’ordine, finalizzato a garantire la tutela della libera concorrenza fra le imprese, la salvaguardia dell’ordine pubblico economico e il buon andamento della Pubblica amministrazione”.