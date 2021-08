Oggi il virus fa registrare 431 positivi su 15.652 tamponi esaminati, 133 in meno di ieri con 1.353 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,75% dei test, mezzo punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 3,32%.

Se sale a 7.720 il numero di vittime con il nuovo decesso registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 358 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 19 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Green pass: 200 in piazza a Napoli, “è dittatura”

– Oltre 200 manifestanti dell’ area anti-Green pass e “free vax” si sono radunati a Napoli, in piazza Dante.

Si sono alternate testimonianze sulle conseguenze negative dei vaccini, critiche alla “dittatura sanitaria” ed ai politici, opposizione compresa, e netta contrarietà alla vaccinazione dei bambini ed al Green pass, bersagli principali.

Respinta anche, negli interventi improvvisati con un megafono, sotto la statua di Dante, la soluzione dei test salivari per docenti e studenti non vaccinati.

I toni sono netti: “criminali, vi aspetta Norimberga!” è scritto su uno striscione, mentre qualcuno distribuisce castelli con lo slogan “No al nazi-pass”.

“Siamo di più dell’ ultima volta – dice ai giornalisti uno studente universitario – Tra i manifestanti l’opposizione a obbligo dei vaccini e Green pass è senza mediazioni, ma sull’azione da svolgere regna l’ incertezza. Si cercano interlocutori politici, ma nessuno li individua per ora”.