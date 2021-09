Attimi di paura questa mattina ad Afragola dove un cane è precipitato dal terzo piano di una palazzina situata in via Milano, sfondando un’auto.

A raccontare l’accaduto è NanoTv. A bordo della vettura c’erano due donne ed una bambina. L’animale, in seguito all’impatto con l’auto proveniente da via Bologna, ha distrutto un vetro. Il cane, di cui non si conoscono le condizioni, sarebbe di grossa taglia. Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Fortunatamente, i passeggeri non sono rimasti feriti in maniera grave. Sul posto la Polzia Locale e gli uomini del 118.