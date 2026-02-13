Caos sulla Circumvallazione a Secondigliano, auto bruciata nei pressi del campo rom

I carabinieri sono intervenuti in Via Circumvallazione Esterna 167, di fronte al campo rom di Secondigliano.
Poco prima era stato dato fuoco a una carcassa di un’auto con lo scopo di bloccare la circolazione.
I motivi del gesto sono verosimilmente riconducibili a un’interruzione dell’acqua presso il campo rom per la riparazione di una conduttura. Sono stati attivati Vigili del Fuoco e Asia per lo sgombero.
Traffico al momento bloccato. I carabinieri della Stazione di Secondigliano stanno contattando il personale dell’Abc per il ripristino.