Caos sulla Circumvallazione a Secondigliano, auto bruciata nei pressi del campo rom

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
I carabinieri sono intervenuti in Via Circumvallazione Esterna 167, di fronte al campo rom di Secondigliano.

Poco prima era stato dato fuoco a una carcassa di un’auto con lo scopo di bloccare la circolazione.

I motivi del gesto sono verosimilmente riconducibili a un’interruzione dell’acqua presso il campo rom per la riparazione di una conduttura. Sono stati attivati Vigili del Fuoco e Asia per lo sgombero.

Traffico al momento bloccato. I carabinieri della Stazione di Secondigliano stanno contattando il personale dell’Abc per il ripristino.

