“Capace di intendere e volere”, la perizia psichiatrica su Chiara Petrolini

Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Questa è la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte di assise di Parma nel processo alla 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli, partoriti ad un anno di distanza l’uno dall’altro.

Le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno infatti identificato una patologia che possa aver inciso sulla capacità dell’imputata, ritenuta anche capace di stare in giudizio. La ragazza viene comunque definita soggetto immaturo e fragile, meritevole di un trattamento e percorso di cura non così differente da quelli dedicati per minori.

L’aspetto infantile di Chiara Petrolini

Alle psichiatre che l’hanno analizzata per conto dei giudici della Corte di assise Chiara Petrolini appare immatura: rispetto al comportamento osservabile, che mostra un aspetto infantile, non sempre adeguato al contesto nei modi, e nelle espressioni. La ragazza risulta immatura anche rispetto alle tappe evolutive, osservano le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, che appaiono essere raggiunte solo “in vestigia” e non nella realtà.

Con un adattamento superficiale a quello che la giovane imputata immagina sia ciò che da lei ci si possa aspettare e “una evidente dissonanza tra la sensazione soggettiva e l’immagine che mostra all’eterno, iperadattata”. La perizia sarà discussa nell’udienza del 13 febbraio.