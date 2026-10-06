Carburanti, anche i piccoli distributori si adeguano: prezzi più bassi nell’area nord di Napoli

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Il fronte del contenimento dei prezzi dei carburanti si allarga. Dopo le grandi multinazionali, anche le piccole compagnie e i distributori indipendenti stanno scegliendo di adeguarsi, con l’obiettivo di alleggerire il costo dei rifornimenti per automobilisti, famiglie e imprese. Una decisione che nelle prossime ore potrebbe coinvolgere diverse realtà dell’area nord di Napoli.

In un momento in cui il prezzo del carburante continua a rappresentare una voce importante nelle spese quotidiane, soprattutto per chi utilizza l’auto per lavoro o per gli spostamenti di tutti i giorni, la scelta dei piccoli operatori assume un peso particolare. L’obiettivo è competere con le grandi catene e offrire prezzi più convenienti, cercando allo stesso tempo di mantenere il rapporto diretto con la clientela e il legame con il territorio.

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Tra le realtà che hanno deciso di muoversi in questa direzione c’è ALS, marchio locale di vendita carburanti presente da oltre 15 anni e diventato nel tempo un punto di riferimento per migliaia di automobilisti. L’azienda, che oggi conta tre distributori e oltre 25 dipendenti, ha scelto di adottare una nuova politica di contenimento dei prezzi, avvicinandosi alle dinamiche commerciali dei grandi operatori.

Le nuove tariffe indicate da ALS sono di 1,999 euro al litro per la benzina verde e 2,199 euro al litro per il diesel. Una scelta concreta che punta a offrire condizioni più competitive in una fase economica nella quale anche pochi centesimi al litro possono incidere significativamente sul bilancio di una famiglia o di un’attività.

ALS è presente con i propri distributori a Villaricca, in Corso Italia 406, a Marano, in Via del Mare 100, e a Quarto, in Via J.F. Kennedy 17, garantendo una presenza capillare in una vasta area dell’hinterland napoletano.

La decisione arriva mentre altre piccole compagnie della zona stanno valutando o preparando analoghe iniziative. Il segnale è chiaro: anche i distributori locali intendono partecipare alla fase di riduzione dei prezzi, cercando di trasformare la maggiore competitività in un vantaggio diretto per i consumatori.

Per realtà come ALS, tuttavia, la sfida non riguarda soltanto il prezzo. La nuova politica commerciale si accompagna alla volontà di mantenere ciò che ha caratterizzato l’azienda in questi anni: un rapporto diretto con il cliente, la presenza sul territorio e il sostegno a un’impresa locale.Per rendere possibile questa politica di prezzo, ALS utilizzerà il sistema Prepay, una modalità che i clienti conoscono già e che viene attualmente utilizzata nelle ore notturne, da mezzanotte alle sei del mattino.

Il funzionamento è semplice: il cliente comunica all’operatore che effettuerà servizio notturno l’importo che desidera spendere e paga anticipatamente. L’operatore imposta quindi automaticamente sulla colonnina l’importo richiesto, permettendo al cliente di effettuare il rifornimento in modo rapido e controllato, senza perdite di tempo

In un mercato dominato dai grandi marchi, dunque, anche le piccole compagnie provano a giocare la propria partita. E nell’area nord di Napoli la scelta di abbassare i prezzi potrebbe presto diventare sempre più diffusa, offrendo agli automobilisti una possibilità concreta di risparmiare sul pieno.

Una concorrenza che, questa volta, potrebbe tradursi direttamente in un beneficio per chi ogni giorno è costretto a fare i conti con il costo della mobilità.