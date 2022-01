Neonato dal peso di 10,2 Kg, è di una mamma di Aversa il parto record: nessuno ha ancora superato Carmelina

E’ di una donna di Aversa il parto record di un bimbo. Il libro dei Guinness dei primati testimonia che il bambino più grande al mondo alla nascita pesava 10,2 chili ed è nato nel 1955 ad Aversa, dalla signora Carmelina Fedele. Una neo-mamma russa si è avvicinata a questo strabiliante record, partorendo una neonata di 6,3 chili ma il record resta quella di Carmelina.

In questi anni sono nati diversi bimbi con pesi oltre la media ma il record di Carmelina resiste da oltre 50 anni

La Macrosomia fetale

La causa più comune di macrosomia fetale è il diabete della madre, sia gestazionale, sia mellito precedente alla gravidanza, in particolare quando il controllo metabolico della malattia non è ottimale. Infatti, in caso di diabete mellito materno l’iperglicemia si trasmette alle cellule fetali. L’aumento di glucosio nelle cellule fetali porta all’ingrossamento delle stesse. Il pancreas fetale recepisce questa condizione e inizia a rilasciare insulina dalle cellule beta che proliferano per l’aumentata richiesta funzionale. C’è quindi iperplasia delle insule e aumentate dimensioni del feto. Ciò avviene perché l’insulina opera “Spill over” nei confronti dei recettori per l’IGF (Insulin-like Growth Factor): un eccesso di insulina, indotto dall’iperglicemia fetale, attiva impropriamente questi recettori che normalmente riconoscono fattori di crescita con struttura simile.

A seconda delle fonti consultate, si parla di macrosomia fetale quando il peso alla nascita è superiore ai 4 kg o ai 4 kg e mezzo.

Più correttamente, bisognerebbe rapportare il peso fetale non tanto a valori assoluti, quanto agli standard considerati normali per il suo sviluppo; ecco allora che in quest’ottica si definisce macrosomico qualsiasi feto con un peso superiore al 90° percentile di riferimento per l’età gestazionale.

Va detto, comunque, che prima della nascita la stima del peso corporeo fetale, eseguita principalmente per via ecografica (ultrasuoni), è abbastanza imprecisa.