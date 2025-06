Incidente nel Napoletano, Carmine muore dopo la caduta dalla moto

PUBBLICITÀ

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulla morte di Carmine Alfano, operatore del 118 originario di Pellezzano. Come riporta il Mattino l’incidente è avvenuto all’interno della galleria di Agerola dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia per avviare le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, Alfano sarebbe caduto dalla moto. Subito allertati i soccorsi, per il 43enne non c’è stato nulla da fare. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento della salma per eseguire l’autopsia.

“Un nostro collega, ma soprattutto amico, dell’auto medica, oggi ci ha lasciato a causa di un brutto incidente. Noi lo vogliamo ricordare come il nostro gigante buono, sempre gentile e sorridente . È difficile realizzare che questa tragedia sia realtà, ci ha lasciati tutti con il cuore colmo di dolore . RIP caro amico“, questo è il ricordo di Misericordia Agerola.

