Caro Rca, una tariffa unica per tutta Italia: “Basta discriminazioni per i napoletani”

Nuova legislatura, nuovo tentativo di riforma. Il tema è quello che interessa tutti i napoletani e gran parte dei campani: il caro dell’Rca, che nella maggioranza dei casi presenta costi superiori al resto d’Italia.

Nuovo tentativo per ottenere un sistema migliore

La città di Napoli registra le tariffe Rc Auto più alte d’Italia e probabilmente d’Europa. Nel corso dell’incontro è emersa una distorsione del mercato che produce tariffe sproporzionate e altamente discriminatorie nei confronti della nostra città. La maggioranza di cittadini sono costretti a pagare dal 30 al 50 per cento in più di premi assicurativi rispetto ai guidatori delle altre regioni italiane.

Nulli tutti i tentavi delle proposte di legge a favore di un miglioramento della situazione die campani. Come riportato su “Il Mattino”, l’ultimo a provarci è il consigliere regionale e nuovo deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che punta a modificare l’articolo 133 che regola le assicurazioni private per garantire a tutti i cittadini italiani lo stesso premio minimo. I parlamentari campani sono tutti pronti a fare la propria parte a prescindere dal partito di appartenenza.

Una speranza per i campani

«L’attuale sistema della responsabilità civile verso terzi – spiega Sergio Rastrelli, senatore di Fdi e coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni – non è assolutamente adeguato agli standard europei ed ha effettivamente determinato nel tempo una intollerabile discriminazione territoriale nella imposizione dei premi di polizza da parte delle compagnie assicurative. discriminazione territoriale nella imposizione dei premi di polizza da parte delle compagnie assicurative. La destra ha sempre perseguito in Parlamento l’obiettivo del progressivo allineamento delle tariffe della Rc auto in tutta Italia».

Sulla stessa scia Annarita Patriarca di Forza Italia: «Sceglieremo la proposta che per il Sud e per i campani offrirà maggiori garanzie. Tutto il sistema del bonus-malus, dopo trent’anni, sta iniziando a mostrare segni di usura. È giunto il momento di agire».

Se dalla maggioranza c’è apertura, l’opposizione si augura che questa possa essere la legislatura decisiva per arginare la problematica.