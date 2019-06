Dramma in Campania, uomo precipita da 10 metri davanti ai poliziotti: morto sul colpo

E’ caduto davanti ad una pattuglia della Polizia che stava transitando in via Daniele, il 70enne morto dopo un volo di 10 metri dal suo balcone, a Caserta. Gli agenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi del personale medico, ma gli operanti del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Non è ancora chiara la dinamica, spetterà adesso alla polizia ricostruire quanto accaduto: le ipotesi al momento più seguite sono il gesto volontario e l’incidente.