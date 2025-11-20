PUBBLICITÀ
HomeSportCaso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: fissata la data del processo
Sport

Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: fissata la data del processo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: fissata la data del processo
Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: fissata la data del processo
PUBBLICITÀ

Il Gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità legate ad alcune operazioni di mercato del club azzurro.

Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: fissata la data del processo

Le accuse riguardano l’ipotesi di falso in bilancio, con riferimento alla cessione di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate 2019 e alle presunte plusvalenze fittizie connesse all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.

PUBBLICITÀ

Le contestazioni formulate dai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano coinvolgono i bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021. Il rinvio a giudizio riguarda, oltre a De Laurentiis, anche la SSC Napoli e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Il processo è stato fissato per il 2 dicembre 2026.

Nel corso della sua requisitoria, la Procura aveva comunque chiarito che il Napoli non aveva tratto alcun beneficio dalle due operazioni. Diversa la posizione dei difensori del Napoli, rappresentati in aula dal penalista napoletano Fabio Fulgeri e da Lorenzo Contrada, che si dicono «stupiti» per il dispositivo di rinvio a giudizio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati