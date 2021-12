Cavalli dopati per vincere le corse, denunciate 3 persone della provincia di Napoli: scoperta la sostanza

I militari del Reparto Carabinieri per la Tutela Alimentare (RAC) di Salerno hanno denunciato in stato di libertà tre persone per maltrattamento di animali e frode in competizioni sportive. A seguito di mirati controlli innescati da una segnalazione, i militari del RAC hanno accertato che i tre, tutti di Torre Annunziata, avevano somministrato ad un cavallo di proprietà sostanza dopante del tipo caffeina, che consentiva, poi, la vincita di una corsa ippica.

Caffeina e teofillina sono sostanze dopanti proibite negli sport equestri. I residui di queste sostanze nei cavalli possono essere conseguenti a una somministrazione intenzionale o all’assunzione involontaria di alimenti contaminati. La Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo ha recentemente introdotto i limiti internazionali di residui (IRL, international residue limits) per facilitare la discriminazione tra concentrazioni farmacologiche rilevanti e irrilevanti.

Uno studio ha indagato la validità scientifica di questi IRL. È stata eseguita un’analisi sistematica per valutare i IRL mediante diversi approcci statistici utilizzando i dati di farmacocinetica pubblicati.