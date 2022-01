Cecchi Paone confessa: “Ho tradito mia moglie con un amico, è successo il finimondo”

Alessandro Cecchi Paone rappresenta una delle menti più brillanti del nostro paese. Un uomo che ha fatto, della sua cultura, una vera e propria arma che gli ha permesso di diventare un volto celebre del nostro mondo dello spettacolo. Inoltre ha anche avuto il piacere di partecipare a diversi programmi televisivi in Italia.

Nel 1993 decide di sposarsi con una ragazza spagnola di nome Cristina Navarro. A distanza di 10 anni da quel giorno, Cecchi Paone fece coming out nel 2004 rivelando la sua omosessualità. Durante un appuntamento a Domenica 5 aveva rivelato un particolare riguardo la sua vita di coppia.

“Per sei mesi abbiamo cercato di capire cosa fosse successo. Se era una cosa seria oppure no. Poi ho capito quello che provavo per lui e ho raccontato tutto a mia moglie. Anche lui l’ha fatto, ma è successo un finimondo. Se io e Cristina siamo riusciti a rimanere amici, lui ha trovato una situazione opposta. E per paura, per la sua cultura cattolica, è ‘tornato’ etero. Ora è fidanzato con una donna”.

La confessione di Alessandro Cecchi Paone fa riferimento a quel momento in cui tradisce sua moglie con un amico. Anche se all’inizio si sono separati, dopo il coming out sono rimasti molto amici. Infatti, ha dichiarato più volte, come l’ex moglie Cristina Navarro sia ancora la donna più importante della sua vita.