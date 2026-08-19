Cerca di forzare il bancomat con un sanpietrino a piazza Garibaldi, arrestato 33enne

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Ha tentato di assaltare un bancomat nel cuore di Napoli e, una volta rintracciato dagli agenti della Polizia Municipale, ha reagito con violenza provocando il ferimento di tre operatori. È accaduto in piazza Garibaldi, dove un cittadino extracomunitario di 33 anni è stato arrestato con le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale di Napoli, allertati per un tentativo di effrazione ai danni della filiale BNL BNP Paribas situata nella centralissima piazza Garibaldi.

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Secondo quanto ricostruito, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo avrebbe tentato di forzare l’accesso alla sala Atm della banca, scagliando con forza un sanpietrino contro la vetrata dell’istituto di credito nel tentativo di danneggiarla.

Determinanti per le indagini sono state le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della banca. Grazie ai filmati, gli agenti sono riusciti a individuare e rintracciare il sospettato a poca distanza dal luogo del tentato colpo.

Durante le operazioni di identificazione, però, il 33enne ha opposto una violenta resistenza, ingaggiando una colluttazione con gli agenti. Nella concitazione tre appartenenti alla Polizia Municipale sono rimasti feriti e sono stati successivamente trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini per ricevere le cure necessarie.

Nonostante la forte resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo, che su disposizione del pubblico ministero di turno è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle successive determinazioni.

Al termine dell’operazione, la Polizia Municipale ha acquisito integralmente le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della banca per approfondire ulteriormente la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.