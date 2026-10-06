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Choc in comunità a Giugliano, lite tra tre giovani finisce a coltellate

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Choc in comunità a Giugliano, lite tra tre giovani finisce a coltellate
Choc in comunità a Giugliano, lite tra tre giovani finisce a coltellate
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Una rissa finita a coltellate nel pomeriggio di oggi nella comunità alloggio per minorenni “Marcellino Champagnat”, in via Pietro Mascagni a Giugliano. Secondo le prime informazioni, almeno due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e avviato il trasferimento dei feriti in ospedale. Presenti anche i carabinieri. Non si conoscono ancora le condizioni delle persone coinvolte né i motivi che hanno scatenato la lite.

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L’episodio è avvenuto nella struttura che accoglie minorenni anche con precedenti penali. Restano da accertare la dinamica dell’aggressione. Al momento non risultano conferme sull’età dei feriti.

L’aggressore, stando alle prime informazioni, sarebbe in fuga.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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