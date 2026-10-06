Choc in comunità a Giugliano, lite tra tre giovani finisce a coltellate

Una rissa finita a coltellate nel pomeriggio di oggi nella comunità alloggio per minorenni “Marcellino Champagnat”, in via Pietro Mascagni a Giugliano. Secondo le prime informazioni, almeno due persone sono rimaste ferite.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e avviato il trasferimento dei feriti in ospedale. Presenti anche i carabinieri. Non si conoscono ancora le condizioni delle persone coinvolte né i motivi che hanno scatenato la lite.
L’episodio è avvenuto nella struttura che accoglie minorenni anche con precedenti penali. Restano da accertare la dinamica dell’aggressione. Al momento non risultano conferme sull’età dei feriti.
L’aggressore, stando alle prime informazioni, sarebbe in fuga.