“Cerco dipendenti, stipendio e orari li decidete voi”, l’appello social dell’imprenditore

“Cerco aiuto pizzaiolo, camerieri caffetteria e banconista bar per stagione estiva e lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero lo decidete voi e gli orari anche. Per info contattatemi”. Questo il messaggio lanciato nei giorni scorsi su Facebok da Pierluigi Lucino, imprenditore salentino di 40 anni, titolare del Riviera Bar Bistrot a Porto Cesareo, una fra le marine più frequentate del Salento nel periodo estivo.

La stagione turistica quest’anno è partita in anticipo, ma la carenza di personale nelle strutture ricettive è un problema che si ripropone ogni stagione. Nonostante il ristorante Riviera venga preso d’assalto da turisti e vacanzieri il titolare non riesce a trovare dipendenti. Lucino, per lavorare nel suo ristorante, offre uno stipendio base di 1.200 euro netti, che lievitano a 1.500-1.600 per i pizzaioli.

L’imprenditore salentino è stato inoltre costretto a mettere il tetto delle 100 pizze a sera, per non caricare troppo l’unico pizzaiolo che ha a disposizione al momento. Per Lucino i giovani “non considerano il lavoro da camerieri come un’opportunità o un’esperienza utile”.