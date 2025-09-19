PUBBLICITÀ
Chi è Andrea Pagano, titolare del noto caseificio protagonista della puntata di ‘Boss in Incognito’

Di Domenico Sgambelluri
Andrea Pagano la nuova protagonista della puntata di boss in incognito
Andrea Pagano, titolare dell’azienda San Salvatore di Paestum sarà prossima protagonista della nuova puntata di “Boss in Incognito”. La giovane imprenditrice dovrà quindi mimetizzarsi tra suoi lavoratori e vedere come operano davvero nella vita di tutti i giorni. 

Chi è Andrea Pagano?

Andrea Luigia Pagano, meglio nota solo come Andrea, è una giovanissima imprenditrice campana che ha ereditato dal padre Giuseppe l’azienda di famiglia. La classe 1993 è inoltre già mamma di due bellissimi bambini, Giusy e Gianandrea, avuti col marito Antonello Ricco. La “boss” cilentana dovrà quindi infiltrasi nella sua stessa azienda e vedere come lavorano i suoi dipendenti. Tutto questo nella nuova puntata di Boss in Incognito condotto da Elettra Lamborghini, che ha dovuto prendere la pesante eredità lasciata dallo storico conduttore Max Giusti.

L’azienda San Salvatore di Paestum

L’azienda si trova vicino al Parco Archeologico di Paestum, al centro del Cilento. Questa attività di famiglia si occupa più nello specifico di latteria, ristorazione, conserve e vineria. Grazie alla nuova gestione di Andrea però, la San Salvatore ha fatto passi da gigante anche mediaticamente  e in molti ambiti e spazi della ristorazioneLa parte della Latteria si occupa di tutti i prodotti della lattiero-casearia, quella della Cucina invece di tutti i servizi ristorativi utili ai clienti, la Conserva San salvatore invece si occupa di una vasta gamma di prodotti lavorati come sughi e conserve. Ultima ma non per importanza la parte delle Tenute, dedicata alla parte viti-vinicola e olivicola dell’attività. Naturalmente il cavallo di battaglia, o per meglio dire la bufala a questo punto, è il fiero e forte allevamento che produce mozzarelle e yogurt che sono diventati fiore all’occhiello del territorio del Cilento.

Domenico Sgambelluri

