Chiudono la cocaina in cassaforte, arrestate 2 pusher ad Acerra
Chiudono la cocaina in cassaforte, arrestate 2 pusher ad Acerra

Droga nascosta nella cassaforte
Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 donne, di cui una 60enne acerrana e una 44enne napoletana, quest’ultima con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di droga.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 60enne, dove hanno sorpreso anche la 44enne ed hanno rinvenuto 22 involucri di cocaina del peso di circa 32 grammi e 270 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Cocaina nascosta in cassaforte

Inoltre, nel bagno dell’appartamento, gli operatori hanno scoperto, ben nascosta dietro un termosifone, una cassaforte al cui interno sono stati trovati altri 120 grammi della stessa sostanza ed un bilancino di precisione. Per tali motivi, le indagate sono state tratte in arresto dal personale operante.

