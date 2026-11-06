Choc a Castellammare, rubata la lapide di un defunto al cimitero

Una 43enne del posto è andata nella caserma dei carabinieri della locale stazione e ha denunciato che il loculo nel cimitero di Castellammare da lei acquistato regolarmente anni fa risultava occupato da un’altra salma. Sulla lapide di marmo, infatti, la data di nascita di una donna nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025.

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La 43enne non andava al cimitero da un anno esatto. Indagini in corso da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Già acquisiti alcuni documenti dell’archivio cimiteriale.