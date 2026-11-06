Il Napoli Basket fa visita ai piccoli pazienti del Santobono, sorrisi e abbracci in ospedale

Lo sport scende in campo per la solidarietà. Napoli Basket e la Fondazione Santobono Pausilipon hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per avviare una collaborazione finalizzata a sostenere i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico napoletano e le loro famiglie. L’accordo prevede la realizzazione di iniziative solidali, campagne di sensibilizzazione e progetti dedicati ai bambini ricoverati e ai loro familiari.

Una sinergia che punta a coinvolgere non soltanto la società sportiva, ma anche i tifosi e l’intera comunità azzurra. L’obiettivo è trasformare la passione per il basket in uno strumento concreto di partecipazione e vicinanza a chi affronta un momento difficile. Una collaborazione che guarda oltre il parquet, mettendo insieme sport, solidarietà e attenzione al territorio. Napoli Basketball e Fondazione Santobono Pausilipon scendono così in campo insieme per dare un contributo alla comunità e regalare sostegno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.