Climatizzatore acceso e porta aperta? Scatta la multa, si rischia fino a 750 euro

Le città di tutta Europa sono bollenti. Eppure, camminando per le vie dello shopping vi sarà sicuramente capitato di passare accanto a negozi che emanano la stessa frescura di un frigorifero. Merito (o colpa) del climatizzatore accesso con la porta aperta. Agnes Pannier-Runacher, la ministra francese per la Transizione ecologica, non ci sta più.

Durante una lunga intervista al Le Journal du Dimanche, Pannier-Runacher ha annunciato che ai trasgressori verranno applicate multe fino a 750 euro. Lasciare le porte aperte quando il climatizzatore è acceso «rappresenta il 20% del consumo di energia, e in più è assurdo», ha detto la ministra. Infatti, se l’ambiente che viene refrigerato con il climatizzatore non è chiuso, è necessario impostare una temperatura più bassa rispetto a quella che sarebbe necessaria. Questo pesa non solo sul consumo di energia, ma ha un impatto anche sul riscaldamento globale.

I buoni propositi francesi contro gli sprechi però non sono finiti. La ministra ha anche annunciato il divieto di tenere accese le insegne luminose tra l’una e le 6 del mattino, ad eccezione di aeroporti, stazioni e negozi che restano aperti anche di notte. Pena: una multa che può arrivare a 1.500 euro