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Un avvenimento importante per la nostra città è avvenuto grazie a Noemi Staiano. La bambina ferita gravemente durante un agguato di camorra il 3 maggio del 2019. Nella piazza dove avvenne l’agguato, la bambina sopravvissuta ha dato vita alla sua opera artistica.

“Coloriamo la vita”, festa e nuovo murale per la piccola Noemi nel luogo dove fu ferita

Si è svolta venerdì 13 Marzo a Piazza Nazionale la cerimonia di inaugurazione del restyling del murales dedicato a Noemi Staiano. In occasione del suo undicesimo compleanno.

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La comunità si è mobilitata con la loro partecipazione in un simbolico abbraccio alla piccola Noemi e alla sua famiglia.

L’opera realizzata dall’artista Giulia Noeyes trae ispirazione da un disegno della stessa Noemi. La bambina ha firmato personalmente il murales e con la forza del pennello ha inviato un messaggio importantissimo. I colori della vita sono fondamentali per abbattere l’oscurità della camorra e dell’ignoranza.

L’iniziativa è un momento di comunità e rinascita per celebrare la vita, la gioia e fortunatamente il futuro di una bambina. Una delle tante vittime innocenti dalla camorra. Simbolo della rinascita e della forza del cambiamento di Noemi e della comunità è il murales di piazza Nazionale. Questa iniziativa vuole dimostrare come l’impatto di questi avvenimenti non devono promuovere l’omertà e la staticità. Ma tutto ciò deve promuovere la forza di reagire alle ingiustizie e la volontà di cambiamento.

Hanno preso parte all’evento l’orchestra ensemble e il coro del Liceo Classico Vittorio Emanuele II-Garibaldi, e le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.

Ritenuti necessari alcuni interventi di ripristino di decoro urbano in piazza Nazionale a cura del servizio PIS della Napoli Servizi. Le squadre operative hanno provveduto alla pulizia e alla sistemazione del muro con un nuovo intonaco. Inoltre tinteggiati anche i muretti che delimitano le aree verdi e i cordoli utilizzati come sedute, migliorando l’aspetto della piazza.

Le parole dell’amministrazione

Oltre alla famiglia della bambina e i cittadini all’evento presenti anche don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. e a Maria Caniglia, presidente della Municipalità 4 e altri.

Maria Canaglia ringrazia i presenti affermando:“Vedere questa piazza colma di studenti e cittadini è la risposta più bella che potessimo dare. Come Municipalità, abbiamo voluto fortemente questo restyling perché crediamo che l’arte urbana possa essere un potente strumento di sensibilizzazione. Questo evento dimostra che è possibile cambiare il corso degli eventi quando le istituzioni e la comunità camminano insieme. Noemi è il simbolo della nostra resilienza e questa piazza rimarrà la casa di tutti i bambini del quartiere”.

Presenza fondamentale quella del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che si esprime così:”Oggi Piazza Nazionale non è solo un luogo fisico, ma il simbolo di una città che non si piega. Questo murales, ispirato dalla creatività di Noemi, ci ricorda che il male non ha vinto e che la bellezza e la legalità sono armi più forti di qualsiasi violenza”. Continuando afferma:“La presenza di tutte le istituzioni qui riunite testimonia l’impegno costante nel garantire che ogni centimetro di questo territorio appartenga ai nostri bambini e al loro futuro. Buon compleanno, Noemi: la tua firma su questo muro è la firma di una Napoli che rinasce”.