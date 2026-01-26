Colpo a sorpresa, Napoli vicino a Alisson Santos

PUBBLICITÀ

Il Napoli continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un esterno offensivo e tra i profili finiti sul taccuino azzurro spunta quello di Alisson Santos. L’ala brasiliana dello Sporting CP potrebbe diventare un’opportunità concreta nelle prossime settimane, soprattutto alla luce dei movimenti interni del club portoghese, pronto a rinforzarsi proprio nel suo ruolo.

Classe 2002, mancino che gioca a piede invertito sulla fascia sinistra, Alisson Santos è arrivato in Portogallo solo la scorsa estate ma non è considerato incedibile. L’ipotesi al vaglio è quella di un’operazione in prestito, formula che consentirebbe al Napoli di aggiungere qualità e imprevedibilità sulle corsie senza appesantire subito il bilancio.

In questa stagione il brasiliano ha messo insieme 29 presenze complessive, tra campionato, coppe nazionali e Champions League, con 2 gol e 2 assist all’attivo. Alto 1,77, rapido e tecnico, è un esterno che ama puntare l’uomo, rientrare sul destro e cercare la giocata individuale, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per arricchire il reparto offensivo di Conte.

Il Napoli osserva e valuta: Alisson Santos è una pista che può scaldarsi, soprattutto se le condizioni dell’operazione resteranno favorevoli.