PUBBLICITÀ
HomeCronacaColpo alla Lidl di Casandrino, si indaga sul coinvolgimento della banda in...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Colpo alla Lidl di Casandrino, si indaga sul coinvolgimento della banda in altre quattro rapine

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Colpo alla Lidl di Casandrino, si indaga sul coinvolgimento della banda in altre quattro rapine
Colpo alla Lidl di Casandrino, si indaga sul coinvolgimento della banda in altre quattro rapine
PUBBLICITÀ

Emergono ulteriori dettagli sul colpo alla Lidl di Casandrino che ha portato all’arresto di tre giovani, di cui un minorenne. (Leggi qui l’articolo)

Il veicolo correva ad alta velocità in direzione di Sant’Antimo. Le persone all’interno sono pericolose e armate di coltello.

PUBBLICITÀ

Colpo alla Lidl di Casandrino, si indaga sul coinvolgimento della banda in altre quattro rapine

Un carabiniere della tenenza di Sant’Antimo ha appena finito di annotare la targa quando l’auto dei rapinatori gli sfreccia davanti. Sei i chilometri di corsa, tra strade trafficate, marciapiedi e pedoni terrorizzati. Intanto la sezione radiomobile di Giugliano arriva nel senso opposto per tagliare loro ogni possibilità di procedere.

La fuga termina: i rapinatori provano ad affidarsi alle loro gambe ma i militari li raggiungeranno dopo breve tempo. Finiscono in manette Guido Semprebuono (19 anni), Giacomo Grappa, domani 22enne e un 17enne. Tutti sono originari di Giugliano. Addosso i 900 euro appena sottratti alle cassiere del supermarket, un cacciavite, un coltello. Risponderanno di concorso in rapina aggravata, porto di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Sono in corso accertamenti per documentare il loro coinvolgimento in altre 4 rapine, commesse con le stesse modalità, con la stessa auto e come bersagli ancora supermercati.

Tutti in carcere, il 17enne nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Sono difesi dagli avvocati Luigi Poziello e Antonio Peluso.

Rapina al Lidl di Casandrino, arrestata banda di Giugliano dopo un inseguimento

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati