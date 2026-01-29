Rapina al Lidl di Casandrino, arrestata banda di Giugliano dopo un inseguimento

PUBBLICITÀ
Paura nel tardi pomeriggio a Casandrino, dove un supermercato Lidl è stato teatro di una rapina finita con l’arresto dei responsabili. Dopo un breve ma intenso inseguimento, i carabinieri hanno fermato un gruppo di ragazzi originari di Giugliano, ritenuti gli autori del colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, i giovani avrebbero fatto irruzione all’interno del punto vendita riuscendo a impossessarsi di un bottino il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Subito dopo la rapina, il gruppo si è dato alla fuga, ma l’allarme lanciato tempestivamente ha permesso ai militari dell’Arma di intercettarli e bloccarli dopo un inseguimento per le strade della zona.

Gli arrestati sarebbero stati probabilmente armati, circostanza che è ora al vaglio degli investigatori. Fortunatamente non si registrano feriti tra dipendenti e clienti del supermercato, anche se momenti di forte tensione hanno scosso l’area.Tutti i componenti del gruppo sono stati condotti in carcere, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di convalida. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti recentemente sul territorio.

Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

