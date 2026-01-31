PUBBLICITÀ
Con alisson un Napoli carioca, sarà record di brasiliani in azzurro

Di Luciano Mottola
Con l’ormai imminente arrivo di Alisson Santos a Napoli, saranno quattro i brasiliani nella rosa di Antonio Conte, che da qualche giorno ha già a disposizione Giovane, aggiuntosi a Juan Jesus e Neres, quest’ultimo difficilmente rivedibile in campo in questa stagione.

Alisson sarà il 36° brasiliano nella storia partenopea, annoverando tra questi anche Amauri e Jorginho, oggi italiani ma ancora carioca all’approdo alle falde del Vesuvio.

Con l’attaccante in arrivo da Lisbona, saranno 19 i brasiliani in Serie A, con il Napoli a dettare i passi di samba, seguito da Pisa (3), Verona, Genoa, Inter e Como (2), Juventus, Roma, Atalanta e Fiorentina (1).

Il record di brasiliani nella storia della Serie A appartiene invece al Milan, con otto nella seconda parte della stagione 2007/2008 (Dida, Cafu, Emerson, Pato, Ronaldo, Digão, Kaká e Serginho).

Non appena Alisson metterà piede in campo per la prima volta, scatterà un record azzurro a tinte verdeoro: il Brasile raggiungerà la Spagna nella speciale classifica dei calciatori della stessa nazionalità scesi in campo nella medesima stagione con la maglia del Napoli.

Nella stagione 2015/2016, nel Napoli scesero in campo gli iberici Reina, Albiol, Callejón e David López.

Sempre in quella stagione si registra quello che, soltanto a livello statistico, può essere definito un record di stranieri dalle stesse origini nel Napoli. Alla prima annata con Maurizio Sarri in panchina erano infatti cinque i brasiliani presenti in ritiro (Allan, Rafael, Jorginho, Gabriel, Henrique), ma Rafael non mise mai piede in campo, così come Henrique, fuori rosa fino alla cessione, mentre Allan e Gabriel collezionarono poche presenze (una in campionato e tre nelle coppe). Jorginho, invece, nel mese di marzo optò per la Nazionale italiana, disponendo del doppio passaporto.

La stagione in cui i brasiliani hanno totalizzato il maggior numero di presenze nel Napoli è stata la 1996/1997, quando Cruz, Caio e Beto scesero in campo per ben 79 volte complessive tra campionato e Coppa Italia.

