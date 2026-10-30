Stop al concerto neomelodico di De Martino, arriva la replica: “Canto l’amore e la famiglia”

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A disporre lo stop del concerto neomelodico di Daniele De Martino è stata la Commissione straordinaria che amministra il Comune di Paternò con un’ordinanza. Il vertice del Comune ha motivato il provvedimento con la necessità prioritaria di tutelare la sicurezza urbana, l’incolumità pubblica e il decoro cittadino. Alla base del divieto dell’esibizione che doveva tenersi il 31 ottobre, c’è una nota della Questura di Catania, che evidenzia come concerti dello stesso artista siano già stati bloccati in diverse altre località d’Italia.

Nel provvedimento della Commissione straordinaria viene citata la nota della Questura dalla quale: “E’ emerso che i concerti musicali dell’artista neomelodico Daniele De Martino sono stati inibiti in varie località del territorio nazionale; i provvedimenti inibitori citati nella nota della Questura sono stati emanati in considerazione delle frequentazioni del cantante neomelodico con soggetti pregiudicati e della sua vicinanza ad ambienti malavitosi e hanno evidenziato come l’artista sia conosciuto per il contenuto dei testi delle canzoni interpretate che spesso fanno esplicito riferimento a contesti delinquenziali ed alla disobbedienza alle legge”.

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Nell’ordinanza viene comunque specificato che si tratta di rilievi inseriti nell’ambito del provvedimento amministrativo e che non costituiscono in alcun modo un accertamento di responsabilità penali a carico dell’artista.

“Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico è compito della Commissione Straordinaria assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il verificarsi di episodi che pregiudicano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana o il l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità”, questo è stato scritto nell’ordinanza nr 51 del 26 ottobre .

La replica dell’avvocato Giuseppe Milazzo

Non si è fatta attendere la replica da parte dell’avvocato di Daniele De Martino, Giuseppe Milazzo: “Da una attenta lettura dell’ordinanza richiamata nell’articolo – ovvero la nr. 51 datata 26.10.2026 – si comprende inequivocabilmente che a presentare la richiesta per l’evento musicale del 31.10.2026 è stata la titolare di un locale del Comune di Paternò (vedi pagina 1 ordinanza nr. 51/26). E sul punto Daniele De Martino dichiara per il nostro tramite di aver appreso sia di una richiesta di una sua esibizione che dell’annesso divieto soltanto nel momento in cui leggeva alcuni articoli sull’argomento.

Dalle pagine ufficiali del cantante non si evince la minima traccia dell’evento musicale che si sarebbe dovuto svolgere a Paternò, riscontrandosi anzi che per quel giorno l’artista è impegnato altrove; circostanza questa che potrà essere prontamente documentata.

Non può in alcun modo sostenersi che i testi che fanno correntemente parte del palinsesto di Daniele De Martino inneggiano alla criminalità e alla mafia. Le uniche canzoni equivoche già tirate in ballo in passato da alcune testate giornalistiche sono risalenti e furono illo tempore rimosse dai canali ufficiali del cantante e, si ribadisce, non vengono mai cantate in pubblico. In merito, si ricorda che gli unici profili attivi online e riferibili direttamente al sig. Galluzzo sono: “Daniele De Martino Page” (Facebook), “daniele_demartinoofficial_page” (Instagram), “Daniele_demartino” (TikTok) e il canale gestito da “@Danieledemartinoofficial” a suo nome su YouTube.

D’altra parte, scorrendo velocemente le suindicate pagine ufficiali si può agevolmente notare che le sue canzoni, così come eventuali cover riprese ai concerti di piazza, in teatro ed alle feste private cui partecipa, parlano sempre e solo di amore, famiglia e amicizia.

Negli ultimi mesi Daniele De Martino ha tenuto concerti – senza alcun problema di sorta –in piazza a Santi Cosma e Damiano (LT), città medaglia d’oro al valore civile; a Castel Morrone e a Teano, noti siti storici poco distanti da Caserta; a Grugliasco (TO), per l’evento “Miss Penelope”; a Carapelle, tranquilla cittadina turistica in provincia di Foggia. Oltre che al “Teatro Barone” di Melito di Napoli, al “Teatro Showville” di Bari, al “Teatro Ambasciatori” di Catania ed al “Teatro Jolly” di Palermo ed in piazza Duomo a Cerignola (con un pubblico di oltre 10.000 persone).

In più lo scorso 9 aprile, l’interessato è stato ospitato nell’ambito del programma televisivo “Stanno tutti invitati”, andato in onda su Canale 5 in prima serata, esibendosi con una canzone dedicata ad una ragazza bella e bionda.

E, ancora, il 13 aprile ‘26 è stato intervistato dall’influencer Gioacchino Gargano della pagina “Lo Sperone Podcast”, dove ha avuto modo di spiegare il proprio percorso artistico approfondendo il contenuto dei propri testi.

Da ultimo è stato diffuso in rete un video del cantante in discorso insieme con i militari dei Carabinieri che lo accolgono, in occasione del concerto di piazza tenutosi a Santomenna (SA) il 2 luglio di quest’anno.

Inoltre, come può riscontrarsi in fatto, il De Martino partecipa a numerosi eventi di beneficenza per ragazzi/e diversamente abili e affetti dalla sindrome di Down.

Ad ogni buon conto, l’artista si riserva di chiarire ogni ulteriore aspetto nelle sedi opportune”.